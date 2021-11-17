愛台灣！尼泊爾籍歸化 還擔服義警8年 市警局頒獎感謝

台中市警察局大雅分局昨頒發「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員典禮」，頒獎表揚服務滿20年資深民力49人、本年度台中市政府績優民力26人，其中一位義警有著深邃臉孔，他是尼泊爾籍歸化本國籍的50歲蘇岳陽，加入義警行列長達8年，相當熱愛台灣。

感謝他們對台中市治安工作的付出；其中受頒年度績優的1名義警還是由尼泊爾歸化本國籍、加入義警行列已達8年之久，彰顯出臺中市新住民融入在地、一同為地方治安打拼的熱情。

昨天上午由台中市警察局主任秘書高建源到場頒獎，高建源致詞時強調，大雅分局服務滿20年獲內政部長獎資深民力共49人，是台中市各分局表揚人數之最，顯示民力對轄內大雅區、潭子區治安維護工作之力挺。

高建源也恭喜獲頒市長獎績優民力共26人，得獎不僅是人生難得殊榮，更是肯定其本年度表現足為楷模，這種服務精神值得大大讚許，並對於民防、義警弟兄無怨無悔協助警方維護治安特別予以感謝。