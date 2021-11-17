八大復業21人未落實實聯制 北市萬華警函商業處裁罰

國內新冠肺炎疫情趨緩，八大行業復業昨復業，台北市萬華警分局深夜執行臨檢，發現茶室及棋牌社共21人未落實實聯制，將依規定函報北市府商業處裁罰，違規者恐遭罰3000元至1萬5000元罰鍰。

警方表示，為展現政府防疫及維護治安的決心，昨夜11時共集結58員警力，兵分三路前往八大場所、棋牌社、舞廳等處執行臨檢，逐一清查顧客、店員身分，加強查察消費者實聯制、小黃卡（疫苗接種證明），要求業者落實防疫措施。

據悉，萬華區在5月初疫情三級警戒前，仍有至少172家茶室，昨日僅44家茶室申准復業，但警方到場臨檢時，多數申准店家仍未開業，保持觀望態度，僅少數店家開店做生意。

警方清查，廣州街上2間茶室內有2男3女未落實防疫實聯制，漢口街一間棋牌社內更誇張，16名男性牌友都未落實防疫實聯制，後續將依規定函報北市府商業處裁罰。

據傳染病罰防治法第70條第1項規定，全國防疫二級警戒期間，未落實戴口罩、實聯制，可處3000元至1萬5000元罰鍰。