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太囂張！ 2籃球場大的裝潢廢棄物 台南環警逮個正著

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市南市環保局與警3分局土城派出所昨天聯手查獲不肖人士摸黑，欲在魚塭處傾倒裝潢廢棄物，由於現場已堆置有大量廢棄物，環警深入調查，並將涉案司機移送台南地檢署偵辦。

環保局今天表示，16日凌晨2時，警方巡邏時發現1輛大貨車輛駛入無人居住的安南區漁塭小徑，因深夜時段大貨車來到偏僻處，形跡太可疑，研判與偷倒或偷埋廢棄物有關，立即通知環保局人員。環警人員在漆黑中發現大貨車停留在某魚塭地正要傾倒車內的廢棄物，而現場已散落及堆置約2個籃球場面積的裝潢廢棄物，立即攔阻揪辦。

經調查，43歲洪姓司機是向合法經營清除廢棄物的朋友借大貨車，但洪不具備清除廢棄物的資格，即私自招攬清運廢棄家具、廢裝潢木材並收取費用，依違反廢棄物清理法最高可處30萬元，且未經主管機關許可清除、處理廢棄物，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，後續還要負清除責任。

環保局長謝世傑表示，環保意識提升，民眾對環保相關事務很有警覺性，有異狀多會通報，再加上路口監視器、空拍機等科學儀器的協助，去年共查獲80餘件偷倒廢棄物案件，今年也有50多件，對環保犯罪產生一定遏阻作用。

環保局指出，不肖人士常在偏僻地點、鄉間小路或趁夜間、天色昏暗時偷倒事業及裝潢廢棄物；也有人以假身分證、冒名等方式向地主租土地、倉庫，再載廢棄物至承租地點堆置。偷倒廢棄物地點被發現後，嫌犯常難以追查，地主如未善盡管理責任可能受到連累吃上官司，且需負起連帶清理賠償責任。

民眾如有發現住家周遭疑似遭人棄置廢棄物，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局前往處理。

台南環警昨天查獲不肖人士欲偷倒裝潢廢棄物，現場已有2個籃球場大面積被傾倒廢棄物。圖／南市環保局提供
台南環警昨天查獲不肖人士欲偷倒裝潢廢棄物，現場已有2個籃球場大面積被傾倒廢棄物。圖／南市環保局提供
不肖人士欲偷倒裝潢廢棄物，被台南環警逮個正著。圖／南市環保局提供
不肖人士欲偷倒裝潢廢棄物，被台南環警逮個正著。圖／南市環保局提供

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