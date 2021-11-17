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影／何其無辜！ 國道駕駛已煞停 遭後車推撞變肉泥慘死

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

何其無辜！國道一號今晨發生重大車禍，造成一死一傷。國道警察初步調查，彭姓駕駛車禍當下有煞停，約5至6秒後，卻遭後方葉姓聯結車駕駛推撞，造成小貨車夾在兩輛聯結車中間，車體擠壓變形成廢鐵，彭男當場傷重不治，葉男受傷氣胸送醫插管治療，警詢後全案將依過失致死罪偵辦。

這起國道一號西屯段車禍事故發生在今晨零時許，陳姓聯結車駕駛(42歲)疑似撿拾掉落的檳榔，車速驟減，造成後方李姓聯結車駕駛(53歲)煞車不及追撞陳車，第三輛彭姓小貨車駕駛(52歲)慘遭第四輛葉姓聯結車駕駛推撞，彭連人與車體嚴重變形，救難人員以破壞器材將人救出，彭明顯無生命跡象，葉男氣胸送醫，目前插管急救中。

國道警察第三大隊調閱相關監視器發現，陳車煞車減速，李男追撞，但死者所駕駛的小貨車(第三輛)第一時間有成功煞停，時間約5至6秒後，因後方葉男車輛疑未保持安全車距，推撞小貨車，造成嚴重一死一傷憾事。

國道警察表示，陳、李與葉男均無酒駕，死者彭男將進行相驗，釐清有無酒精反應，警詢後陳男等3人將依過失致死罪嫌移送，相關車禍肇責有待事故組釐清。

國道一號西屯段今晨發生重大車禍，造成一死一傷。圖／讀者提供
國道一號西屯段今晨發生重大車禍，造成一死一傷。圖／讀者提供
國道一號西屯段今晨發生重大車禍，造成一死一傷。圖／讀者提供
國道一號西屯段今晨發生重大車禍，造成一死一傷。圖／讀者提供
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國道一號西屯段今晨發生重大車禍，造成一死一傷。圖／讀者提供
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國道一號西屯段今晨發生重大車禍，造成一死一傷。圖／讀者提供

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