影／新竹鐵鎚哥狠砸車 苦主嚇壞報警...

新竹縣竹北地區一處民宅，15日晚間有一名機車騎士持鐵鎚砸車，有兩輛車受害，車主已向警方報案，車輛停在家門口，遭不明人士砸車，竹北分局表示，今日接獲報案，目前已掌握相關資訊，已著手偵辦。

監視器畫面中只看到一名頭戴安全帽、身穿雨衣的機車騎士，經車輛停於路邊後下車，先打開手機看了幾秒後，走到車輛旁拿起自備的鐵鎚開始砸車。警方表示，受害的有兩台車，目前是不是衝著指定對象尋仇，還無法確認。 戴安全帽、穿雨衣的犯嫌拿起鐵鎚砸車。翻攝／黑色豪門企業