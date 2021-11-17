聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新竹鐵鎚哥狠砸車 苦主嚇壞報警...
新竹縣竹北地區一處民宅，15日晚間有一名機車騎士持鐵鎚砸車，有兩輛車受害，車主已向警方報案，車輛停在家門口，遭不明人士砸車，竹北分局表示，今日接獲報案，目前已掌握相關資訊，已著手偵辦。
監視器畫面中只看到一名頭戴安全帽、身穿雨衣的機車騎士，經車輛停於路邊後下車，先打開手機看了幾秒後，走到車輛旁拿起自備的鐵鎚開始砸車。警方表示，受害的有兩台車，目前是不是衝著指定對象尋仇，還無法確認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言