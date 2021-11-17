遇詐！彰化7旬農搭車200公里新北警局求證 詐團也該服了

彰化縣永靖鄉邱姓男子前天接到詐騙電話，對方自稱健保局，誆騙健保卡遭盜用，不信可到新北市警局查問，為避免牢獄之災，邱男當天連忙搭火車北上，跑了200多公里到新北市警局求證，經負責大門警衛的保大警員何善陽及陳添權二人解說，才知是接到詐騙電話，員警還買了熱騰騰的餡餅，給趕搭火車一整天都沒吃東西的邱男果腹。

警方表示，詐騙集團手法不斷推陳出新，利用亂槍打鳥方式撥打詐騙電話，在彰化永靖鄉務農的74歲邱姓男子，前天上午獨自一人在家，接到一通自稱是健保局的來電，說他的健保卡今年6月被人冒用，對方拿他的卡到醫院領藥及冒領補助費，涉及刑事案件，目前健保卡已遭停卡，稍後會有警察局跟他聯繫。

果不其然，接續又有自稱新北市警局的警官打給邱，告知可能涉及冒用健保補助刑案，邱男從沒遇過這種事，信以為真，對方為了取信，告知說如果不相信可直接到新北市警局詢問，詐騙集團原本以為邱男會因此就範，繼續聽從指示匯款，沒想到邱男當場掛斷家中電話，先坐客運再花了2百多元買了火車票轉搭火車，花了將近3個小時的路程，從彰化趕了200多公里路程，跑到新北市板橋區的新北市警局洽詢，要確認健保卡是否遭盜用。

新北市警局門口執勤的保安大隊二中隊警員何善陽及陳添權，發現邱男一臉疲憊，詢問後才知道遇上詐騙集團，幸好尚未領錢及匯款，警員何善陽熱心協助告知這是詐騙集團慣用的伎倆外，發現邱男因急著趕路還沒吃飯，特別買了熱騰騰的餡餅，並請轄區板橋警分局派員開著巡邏車搭載老農到火車站搭車返家，員警親切熱心的舉動，讓邱男頻頻向二位員警致謝，員警也提醒他，如果再接到這類電話，務必掛斷後撥打110及165查證，絕對不要再奔波往返。