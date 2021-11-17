砂石車奪命事故 警方加強取締大型車交通違規

張姓砂石車司機，本月15日上午，行經台北市中正路、延平北路口，追撞前方機車，騎士陳姓阿嬤和您緊1歲的孫女慘遭捲入車底傷重不治。警方將在易肇事路口加強取締大型車交通違規，防治事故。

警方指出，士林區中正、延平北路口，是新北市三重、蘆洲區進入台北市重要聯絡要道，上下班車流量大且大型車多，倘機車族與大型車爭道或不依號誌行駛，極易因忽略安全距離造成擦撞交通事故。

士林分局今提出防治大型車事故相關數據，今年元旦起至11月15日「已取締大型車交通違規」計186件，相較去年同期(2020年元旦至11月15日)增加20餘件；「大型車交通事故」今年211件，比去年同期的235件，下降24件。

士林警方強調，針對中正、延平北路口等易肇事路口，警方已規劃加強取締大型車違規，另，針對路口車流分流及不合理交通工程，積極與交通權責單位研議改進，俾強化改善社子地區交通用路環境。