砂石車奪命事故 警方加強取締大型車交通違規
張姓砂石車司機，本月15日上午，行經台北市中正路、延平北路口，追撞前方機車，騎士陳姓阿嬤和您緊1歲的孫女慘遭捲入車底傷重不治。警方將在易肇事路口加強取締大型車交通違規，防治事故。
警方指出，士林區中正、延平北路口，是新北市三重、蘆洲區進入台北市重要聯絡要道，上下班車流量大且大型車多，倘機車族與大型車爭道或不依號誌行駛，極易因忽略安全距離造成擦撞交通事故。
士林分局今提出防治大型車事故相關數據，今年元旦起至11月15日「已取締大型車交通違規」計186件，相較去年同期(2020年元旦至11月15日)增加20餘件；「大型車交通事故」今年211件，比去年同期的235件，下降24件。
士林警方強調，針對中正、延平北路口等易肇事路口，警方已規劃加強取締大型車違規，另，針對路口車流分流及不合理交通工程，積極與交通權責單位研議改進，俾強化改善社子地區交通用路環境。
士林分局呼籲，駕駛大型車應注意速控觀念，切勿超速及違規行駛；機車族應遠離大型車，勿進入其視覺死角，並隨時保持防禦駕駛及行車安全距離，才能遠離交通事故傷害。
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