影／貨車與機車疑行車糾紛 木棍對上辣椒水互告傷害

新北汐止區昨晚一輛貨車與機車疑行車糾紛，貨車林姓司機涉持木棍追打陳姓機車騎士，反遭噴辣椒水導致眼淚直流，汐止警方獲報迅速趕抵現場，雙方互告傷害。

昨晚8時許，汐止區新興路上發生一起行車糾紛衍生互毆情事，駕駛小貨車的陳姓男子（21歲）疑因不滿前方機車騎士陳姓男子（34歲）影響其行車，將機車阻擋後下車理論，還涉嫌持路邊撿拾的木棍追打，陳男為求自保取出隨身辣椒水反擊，林男因眼睛遭噴辣椒水，眼睛脖子紅腫，由救護車送往國泰醫院就醫。