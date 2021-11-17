球棒滋事橫行 新北警添「月牙鏟」反制
近日全台各地傳出多起球棒砸車、打人事件，聚眾滋事影片在網路上瘋傳，引發網友嘲諷「全民瘋棒球」，也不禁讓人擔心，警方處理類似事故的人身安全。新北市樹林警分局為降低同仁處理暴力犯罪事件的危險性，添購「防暴臂盾」及「月牙鏟」供外勤單位使用，能迅速防禦及保護員警在外執勤安全。
新北市樹林警分局表示，員警在外執勤，臨時受命處理事故，常有不可抗力的突發狀況，尤其在處理酒醉、精神狀況不穩或手持棍棒甚至刀械之民眾時，若就近無掩蔽物供防禦，易造成執勤受傷，員警要能自保，才能確實保護民眾的生命財產安全。
樹林警分局為降低同仁處理暴力犯罪事件的危險性，並調查員警需求意見，添購「防暴臂盾」及「月牙鏟」供各外勤單位使用，該裝備方便警員置於巡邏車，同仁在處理棘手案件時，垂手可得做為防禦性裝備，並利用員警常訓進行狀況演練，讓同仁更多一層防護與保障。
員警實地操作後，紛紛稱讚、相當實用，並表示「安全度增！」、「帥到炸！」要是遇到歹徒持武器攻擊，也能迅速抵擋防護，並搭配辣椒水或警棍壓制。
樹林警分局長趙家輝強調，員警執勤安全是重要課題，本次配發的臂盾方便攜帶，重量不到2公斤，遇事故可迅速配戴抵擋防護，另搭配2公尺長距離之「月牙鏟」交叉使用，可拉長雙方安全距離，處置突發性攻擊狀況，能迅速防禦，有效保護員警，讓同仁安心處理各項突發案件。
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