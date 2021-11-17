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影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

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影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今天清晨零點多，國道一號發生三輛聯結車與一輛小貨車追撞事故，釀成一死一傷憾事。據悉，第一輛聯結車陳姓駕駛因為「要撿掉落的檳榔」，車子減速後，突然聽到碰撞聲，隨後發生車禍。警方表示，三名駕駛均無酒駕，彭姓死者有待相驗釐清有無酒精反應，至於車禍肇事原因有待釐清。警詢後陳男等３人依過失致死罪嫌移送。

這起死亡車禍發生在今晨零點多，42歲陳姓駕駛開聯結車行經國一西屯路段，疑因車內食用的檳榔掉落腳踏墊，「要撿掉落的檳榔」，陳行駛在外側車道時進行減速，隨後發生後車撞擊。

國道警察第三公路警察大隊調查，陳男聯結車行徑該處突然減速，導致李姓聯結車駕駛(53歲)煞車不及追撞陳車，第三輛的彭姓小貨車(52歲)煞車不及，再追撞李車，第四輛葉姓聯結車駕駛(41歲)煞車不及追撞彭車，導致彭男受困在小貨車內，身體遭車體嚴重擠壓變形，明顯死亡，救護人員救出葉男，因氣胸送台中榮民總醫院就醫。

國道一號車禍路段於清晨5點15分恢復通行，後續車禍原因由泰安分隊持續處理。

國道一號今晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
國道一號今晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
國道一號今晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
國道一號今晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
國道一號今晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
國道一號今晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
國道一號今晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
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國道一號今晨發生重大車禍，疑因第一輛陳姓聯結車駕駛要撿拾掉落檳榔，減速煞車，造成後方三車追撞，釀成一死一傷憾事。圖／讀者提供
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