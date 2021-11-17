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天氣冷酒駕件數升高 新北警：吃完加酒祛寒料理勿駕車

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

進補不成恐進警局！現在邁入冬季時節，國人為了暖身祛寒，往往會食用各類添酒的祛寒料理，國人即使喝一碗湯，也可能酒測值超標！在此，新北市新莊警分局提醒，國人食用含酒精料理切勿駕車，否則「進補不成，變進警局！」被送法辦還損傷荷包。

警方表示，舉凡薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等料理，多是添加米酒進行烹調。但國人總以為祛寒料理烹調過後，酒精就已全部揮發，食用完後仍是駕車離開。但殊不知，即便祛寒料理加酒連續烹煮2.5個小時，這酒精殘留仍有百分之五以上，國人把喝下祛寒料理湯頭，體內酒精濃度當然存在。

警方指出，疫情趨緩餐廳皆已開放內用，朋友間聚餐的機會也相對增多，加上時逢進補時節，民眾酒駕的件數有升高趨勢。光是這個月初到現在，短短15天內已取締告發25件酒駕。

呼籲，民眾切勿以身試法，駕駛人除了可搭乘計程車、UBER以外，亦可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬勿存僥倖心理，「開車不喝酒、喝酒不開車」，保障您的安全，也保障他人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新莊警分呼籲，吃完祛寒料理，切勿駕車離開，否則恐因酒駕挨罰送辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分呼籲，吃完祛寒料理，切勿駕車離開，否則恐因酒駕挨罰送辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警這個月出取締酒駕已達25件。記者曾伯愷／翻攝
新莊警這個月出取締酒駕已達25件。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分呼籲，吃完祛寒料理，切勿駕車離開，否則恐因酒駕挨罰送辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分呼籲，吃完祛寒料理，切勿駕車離開，否則恐因酒駕挨罰送辦。記者曾伯愷／翻攝

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