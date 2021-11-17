靚女警宣導搭「尚氣」哏 反光手環妝成十環神器引注目

台灣新冠肺炎疫情趨緩，性別友善團體「基好事吉」14日在台中公園舉辦活動，台中市第二警分局女警余珮毓與同事，藉由活動人潮進行交通宣導，余發揮創意，將宣導品反光條搭上日前熱映的漫威電影「尚氣與十環傳奇」，將反光條裝飾成片中「十環」神器，也成功與民眾打開話匣子，達到交安宣導的效果。

台中市第二警分局表示，近日疫情逐漸降溫，性別友好團體「基好事吉」14日在台中公園舉辦「再靠近一點，我不會咬人」兩性議題市集及相關活動，公園派出所藉由活動人潮，由警員余珮毓、李宓璇帶領所內志工媽媽於園區內向民眾宣導交通安全。

警員余珮毓說，宣導品有反光條，所以她發想利用日前熱映的漫威電影「尚氣與十環傳奇」，將反光條綁在手上，就像主角「尚氣」手上的十環，造型吸引不少民眾目光，也有市民上前與她拍照，她就趁機會向民眾宣導。

她說，主要宣導觀念是天候狀況不佳、清晨或晚上天色昏暗時，視力會受到影響導致發生交通事故，提醒民眾 騎乘機車、腳踏車、走路或運動時，除了記得要穿著鮮豔亮色系、反光的衣服之外，也可以在身上配戴反光飾品、將反光材料的貼紙貼在身上，或隨身攜帶小手電筒，讓自己更醒目，提前讓駕駛人在遠距離就能看見，才能有效防止交通意外的發生。

第二警分局在現場也贈送北區「元保宮」、「重生堂」過香爐加持的反光手環、鑰匙圈、夾式警示燈等交安宣導品，並教導使用方式，民眾收到小禮物都直呼「實用」。