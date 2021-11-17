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桃園新屋郵局上午包裹爆炸 台電緊急斷電郵局停業中

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園新屋區新屋郵局今天上午7時56分許，郵局外車道上包裹突然爆炸，現場瞬間瀰漫大量濃煙並竄出火光，郵局員工立即報警，附近民眾也聽到有像輪胎爆炸的聲響，警、消到場後立即布水線滅火，為防止燒到電箱，台電緊急斷電，所幸火勢在8時32分熄滅，郵局今日緊急停業，所有財物損失及起火原因調查中。

今天上午7時56分許新屋郵局郵務人員在1樓車道旁整理包裹時，突然聽到其中一件包裹發出劈哩啪啦聲響，突然蹦的一聲，瞬間冒出大量濃煙，郵局員工回頭看後，發現起火燃燒，附近居民形容煙衝到好幾十公尺高，聲音像汽車輪胎爆胎聲響。

郵局人員緊急報案，消防共派出9輛消防車、2輛救護車及32名消防人員，前往佈水線灌救，台電人員也緊急斷電，避免火勢延燒到電箱於8時32分將火勢撲滅並清除完畢，起火原因仍有待調查。

據了解，當時尚未營業並無人員受傷，而現場的包裹內有地瓜、每朝健康及其他物品，確切損失還有待調查，目前新屋郵局停業中，多久會恢復還待確認。

桃園新屋區新屋郵局今天上午7時56分許，郵局外車道上包裹突然爆炸，現場瞬間瀰漫大量濃煙並竄出火光。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區新屋郵局今天上午7時56分許，郵局外車道上包裹突然爆炸，現場瞬間瀰漫大量濃煙並竄出火光。記者翁唯真／翻攝
據了解，當時尚未營業並無人員受傷，而現場的包裹內有地瓜、每朝健康及其他物品，確切損失還有待調查，目前新屋郵局停業中。記者翁唯真／翻攝
據了解，當時尚未營業並無人員受傷，而現場的包裹內有地瓜、每朝健康及其他物品，確切損失還有待調查，目前新屋郵局停業中。記者翁唯真／翻攝

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