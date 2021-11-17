高雄男騎車到台東山上、車焚毀人不見 家屬懸賞10萬找人
高雄一名62歲王姓男子，上月30號獨自從高雄仁武騎車到台東利嘉林道，隔天卻被人發現機車焚毀，人卻離奇失蹤。台東警消與當地巡守隊至今搜尋未果，家屬焦急懸賞10萬元獎金，盼能奇蹟找到失蹤的王男。
王男家屬表示，上月30日曾說要去台東找住在檳榔園工寮的朋友，就獨自騎車從家裡出發，未料，還沒報平安，隔天就接獲警方通知說在利嘉林道一處檳榔園發現被焚毀的機車，但沒有看到人的蹤影，令他們擔心。
台東警消人員與當地巡守隊合力從事發時間開始，在利嘉林道山區、溪谷、農地及工寮等地搜尋，2個星期都未發現王男下落，家屬也又找了民間搜救隊協尋，還找來了搜救犬，但至今仍然沒有找到人。
警方調閱監視器拍下王男身影，最後出現在利嘉林道上的長尾尖儲種子園外面，王男打著赤腳，左手拿錢包，右手抓著一柄檳榔穗，右腳底疑似受傷，走起路來一跛一跛。另一支監視器稍晚也拍到，王男在路旁水龍頭喝水，喝完水又獨自徒步離開。
據了解，上月31日利嘉巡守隊與台東林管處人員巡山時，曾碰上王男，當時他蹲坐在一處檳榔園正中央，巡守隊員發現王男的腳看似有傷，但仍能鎮定與巡守隊員要菸抽，言談舉止並無異樣，未料，之後卻人間蒸發。
王男家屬不放棄希望，除持續搜尋外，也發出懸賞獎金，只要在協助山區平安尋獲王男，將致上10萬元現金，若最後不幸尋獲遺體，也會重金酬謝，希望透過更多民間力量，早日傳來好消息。台東利嘉派出所表示，民眾若發現王男下落，可聯繫089-382819利嘉派出所。
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