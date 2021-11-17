男疑經濟壓力蹲坐沙灘任海水拍打 海巡暖心安撫阻憾事

宜蘭市一名20多歲王姓男子昨天下午5點多，疑似經濟壓力大，獨自騎車到五結鄉利澤沙灘，坐在灘岸上任由海水拍打。海巡人員經過發現不對勁，就怕他想不開，上前關心勸離，並由警方帶回派出所安置，男子媽媽和其他家人接到通知來接他回家。

海巡署北部分署第一岸巡隊清水安檢所人員昨天下午5點執勤守望勤務時，發現一輛機車傾倒在海中，附近還有一名男子蹲坐在利澤沙灘，疑似輕生念頭，任何海浪拍打也不為所動。

清水安檢所趕緊啟動救援機制，並通報岸巡、警方和消防，共5車、12人前往。救援人員當場安撫王男、陪他聊聊天，順利將他攙扶上岸，人意識清楚、沒有明顯外傷，後續由警方帶回派出所安置。據了解，該名20多歲王姓男子是宜蘭市人，疑似經濟因素，才會獨自來到利澤沙灘。

第一岸巡隊呼籲民眾珍惜生命，適時尋求協助，可聯繫安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980。民眾若在港區、岸際發生危急狀況，可撥打海巡118服務專線。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )