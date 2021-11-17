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台南市安南區交通事故 路口肇事占四成多

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區今年1至10月，共發生2650件交通事故，其中路口肇事1140件占約4成之多，其中肇事因素又以「未依規定讓車」416件最多。市警三分局今天說，分析原因這類的事故往往是駕駛人僅為了搶快那一秒鐘，強行通過時而發生交通事故，請民眾做到「路口慢、看、停」，保障自己、保障他人，就能有效預防交通事故發生。

交通組說，「未依規定讓車」包含支道車未讓幹道車先行、少線道車未讓多線道車先行、轉彎車未讓直行車先行、左方車未讓右方車先行，或者起步未禮讓其他人車等駕駛行為。

隨著年底將近，天氣逐漸轉涼，長者在行動上相對較為緩慢，駕駛人行經路口時除應禮讓行人外，如遇長者穿越行人穿越道，更應多些耐心，共同守護長者安全過馬路。

同時，為保護長者行的安全，市警三分局與安南區樂齡學習中心合作，每月開辦1至2場交通安全宣導課程，提供LED發光守護環，教導長者於晨昏外出時配戴並著亮色衣物，以達到交通安全守則之一「看見你我才安全 」成效。

警方提醒用路人，依據道路交通管理處罰條例第44條規定，汽車駕駛人駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上3,600元以下罰鍰；第53條汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰。

台南市警三分局警員幫長者戴上LED發光守護環，讓長者於晨昏外出時確保人身安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局警員幫長者戴上LED發光守護環，讓長者於晨昏外出時確保人身安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局與安南區樂齡學習中心合作，開辦交通安全宣導有獎徵答，與會長者踴躍舉手搶答。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局與安南區樂齡學習中心合作，開辦交通安全宣導有獎徵答，與會長者踴躍舉手搶答。記者黃宣翰／翻攝

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