國一北上175.9k清晨四車連撞 釀一死一傷

國道一號西屯區國一北上175.9k處，今晨零點多發生重大車禍，三輛大型車與一輛小貨車發生追撞，出動大批警消救援脫困，小貨車駕駛明顯死亡、40歲男性駕駛受傷送醫。

今天清晨零點43分，台中市消防局接獲國道一號西屯路段車禍，消防局派遣西屯、黎明和春社分隊出動消防車4輛、救護車2輛、消防人員23名，由分隊長陳柏仰帶隊前往搶救。