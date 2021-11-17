國一北上175.9k清晨四車連撞 釀一死一傷
國道一號西屯區國一北上175.9k處，今晨零點多發生重大車禍，三輛大型車與一輛小貨車發生追撞，出動大批警消救援脫困，小貨車駕駛明顯死亡、40歲男性駕駛受傷送醫。
今天清晨零點43分，台中市消防局接獲國道一號西屯路段車禍，消防局派遣西屯、黎明和春社分隊出動消防車4輛、救護車2輛、消防人員23名，由分隊長陳柏仰帶隊前往搶救。
救災人員指出，現場為三輛大型車和一輛小貨車)追撞，第三台自小貨車嚴重變形。救災人員協助第四輛大貨車40歲駕駛脫困，駕駛意識清楚，送醫。確認第三輛小貨車一名駕駛受困，已明顯死亡；另第一輛和第二輛皆為聯結車，無人受傷。進一步車禍原因有待國道事故小組釐清。
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