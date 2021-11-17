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台南大重機行李箱掉大馬路 熱心人拾得報警找失主

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

40歲陳姓大型重機騎士昨天下午2點多行經台南市中西區西門路、府前路口，車上行李箱突然掉落路面， 熱心民眾拾獲行李箱後，送到市警二分局民權派出派出所招領，警員重回現場訪查，在西門路上遇陳到正在找行李箱，終於物歸原主。

「警察先生，我在西門路上撿到行李箱，不知道是誰的？ 」台南市何姓市民昨天下午2點20分，提著行李箱到民權派出所辦理失物招領，警員陳俊安、黃聖文前往西門路與府前路口調閱監視器查明過程。

警員調閱監視器發現是一輛黃牌大型重機車，行經西門路、府前路口時，車上行李箱突然掉落，警方要返所連繫車主中途時，見一名大重機騎士在西門路沿線四處張望，疑似在尋找物品。

陳表示，他的行李箱疑似扣環鬆脫騎乘時震盪導致掉落，正在沿路尋找當中，感謝警方尋回行李箱，所幸未發生任何事故。警方發還行李箱給陳，並告知請其注意車輛設備安全，每次行車前需再次檢查行李箱是否有鬆脫，避免發生交通意外事故。

陳姓大型重機騎士掉落行李箱，經熱心民眾和警方尋回。記者黃宣翰／翻攝
陳姓大型重機騎士掉落行李箱，經熱心民眾和警方尋回。記者黃宣翰／翻攝
姓大型重機騎士掉落行李箱，感謝台南市警二分局警員陳俊安熱心尋回。記者黃宣翰／翻攝
姓大型重機騎士掉落行李箱，感謝台南市警二分局警員陳俊安熱心尋回。記者黃宣翰／翻攝

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