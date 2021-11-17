台南大重機行李箱掉大馬路 熱心人拾得報警找失主

40歲陳姓大型重機騎士昨天下午2點多行經台南市中西區西門路、府前路口，車上行李箱突然掉落路面， 熱心民眾拾獲行李箱後，送到市警二分局民權派出派出所招領，警員重回現場訪查，在西門路上遇陳到正在找行李箱，終於物歸原主。

「警察先生，我在西門路上撿到行李箱，不知道是誰的？ 」台南市何姓市民昨天下午2點20分，提著行李箱到民權派出所辦理失物招領，警員陳俊安、黃聖文前往西門路與府前路口調閱監視器查明過程。

警員調閱監視器發現是一輛黃牌大型重機車，行經西門路、府前路口時，車上行李箱突然掉落，警方要返所連繫車主中途時，見一名大重機騎士在西門路沿線四處張望，疑似在尋找物品。