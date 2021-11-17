快訊

桃園新屋郵局上午包裹爆炸 台電緊急斷電郵局停業中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／八大女陪侍昨解禁 中警臨檢海派查獲男客違規要罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

隨著國內新冠肺炎趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布解禁有女陪侍的酒店的八大行業，台中市第六警分局今天凌晨安排臨檢轄內4間酒店，包括金錢豹、海派七店、八店與紫爵酒店，由分局長蔡元戎帶隊，經臨檢後，在海八查獲一名林姓男客，未依規定攜帶疫苗接種卡、健保卡等證明，警方將依法函請經發局認定、裁罰。

經查，昨天深夜至今天凌晨的臨檢勤務，一共臨檢西屯區金錢豹、海七、海八、紫爵等4間酒店，一共動員30名警力臨檢，其中在海派八店臨檢時，查獲一名林姓男客，未依規定攜帶疫苗接種卡、健保卡等證明，警方依規定抄錄資料後，函請台中市經發局認定、裁罰。

第六警分局表示，昨天是八大行業有女陪侍的復業首日，臨檢勤務會逐一清查工作人員及消費者身分，尤其針對是否攜帶疫苗接種記錄卡（小黃卡）重點稽查，是否符合中央規定，須至少接種1劑且滿14天，若發現未落實防疫相關規定，將檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰；並呼籲業者若有酒後滋事、聚眾鬥毆或其他不法情事，務必立即通知警方到場處理。

第六警分局強調，市長盧秀燕在16日宣示強調「台中治安不容挑戰和破壞」，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。市警局從11月11日起執行「除暴安民專案」，針對轄內易有危害治安的場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。

台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店，其中害派八店被查獲一名男客違規。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店，其中害派八店被查獲一名男客違規。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局今天凌晨臨檢金錢豹、海派等4間轄內知名的有女陪侍酒店。記者陳宏睿／翻攝

延伸閱讀

影／北市警大規模臨檢開業酒店 小姐美腿排排站

台中八大行業176家今准復業 金錢豹海派紫爵都在內

八大行業解封 高市警動員警力連5天「圍防」街頭暴力

中市有陪侍八大行業有條件復業 持續不定期查核

相關新聞

桃園新屋郵局上午包裹爆炸 台電緊急斷電郵局停業中

桃園新屋區新屋郵局今天上午7時56分許，郵局外車道上包裹突然爆炸，現場瞬間瀰漫大量濃煙並竄出火光，郵局員工立即報警，附近...

國一北上175.9k清晨四車連撞 釀一死一傷

國道一號西屯區國一北上175.9k處，今晨零點多發生重大車禍，三輛大型車與一輛小貨車發生追撞，出動大批警消救援脫困，小貨...

影／八大女陪侍昨解禁 中警臨檢海派查獲男客違規要罰

隨著國內新冠肺炎趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布解禁有女陪侍的酒店的八大行業，台中市第六警分局今天凌晨安排臨檢轄內4間酒店...

高雄男騎車到台東山上、車焚毀人不見 家屬懸賞10萬找人

高雄一名62歲王姓男子，上月30號獨自從高雄仁武騎車到台東利嘉林道，隔天卻被人發現機車焚毀，人卻離奇失蹤。台東警消與當地...

台南大重機行李箱掉大馬路 熱心人拾得報警找失主

40歲陳姓大型重機騎士昨天下午2點多行經台南市中西區西門路、府前路口，車上行李箱突然掉落路面， 熱心民眾拾獲行李箱後，送...

等紅燈 老車忽冒火

卅七歲楊姓男子昨天下午駕駛車齡十八年的休旅車，行經桃園中壢區中華路時車子突然起火，冒出大量濃煙；楊當時正好停等紅燈，無來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。