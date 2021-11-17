影／八大女陪侍昨解禁 中警臨檢海派查獲男客違規要罰

隨著國內新冠肺炎趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布解禁有女陪侍的酒店的八大行業，台中市第六警分局今天凌晨安排臨檢轄內4間酒店，包括金錢豹、海派七店、八店與紫爵酒店，由分局長蔡元戎帶隊，經臨檢後，在海八查獲一名林姓男客，未依規定攜帶疫苗接種卡、健保卡等證明，警方將依法函請經發局認定、裁罰。

經查，昨天深夜至今天凌晨的臨檢勤務，一共臨檢西屯區金錢豹、海七、海八、紫爵等4間酒店，一共動員30名警力臨檢，其中在海派八店臨檢時，查獲一名林姓男客，未依規定攜帶疫苗接種卡、健保卡等證明，警方依規定抄錄資料後，函請台中市經發局認定、裁罰。

第六警分局表示，昨天是八大行業有女陪侍的復業首日，臨檢勤務會逐一清查工作人員及消費者身分，尤其針對是否攜帶疫苗接種記錄卡（小黃卡）重點稽查，是否符合中央規定，須至少接種1劑且滿14天，若發現未落實防疫相關規定，將檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰；並呼籲業者若有酒後滋事、聚眾鬥毆或其他不法情事，務必立即通知警方到場處理。