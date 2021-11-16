台中街頭槓上擋路壯漢 美女醫狂踩油門：剛鋸完幾個胸骨會怕？

這陣子台中接連發生車禍、「棒球隊」砸車事件等，一名女醫師坦言「以馬路上的文化來說，台中真的是全國腎上腺素濃度最高的都」。 示意圖／ingimage

這陣子台中治安不平靜，接連發生車禍、「棒球隊」砸車事件等。一名女醫師看不下去，坦言「以馬路上的文化來說，台中真的是全國腎上腺素濃度最高的都」、「這種彪悍都市住久了，自然做事情就越來越衝」。

美女醫師吳欣岱在臉書粉專發文表示，台中交流道的寬度設計只夠一台車通過，然而她自己卻不只一次目睹到有兩台車死不相讓，硬要並排著開下交流道，搞到距離旁邊柵欄只剩20公分。

吳欣岱認為在台中市住久了做事情也變得越來越衝，「我年少輕狂各種叛逆事都是在台中發生的，其中一個也是馬路糾紛」。她曾有一次走在榮總後門東大路上的多線道，遇到一名騎機車的壯漢佔據右轉車道不走，她只好按喇叭提醒。殊不知壯漢聽到喇叭聲就朝她方向走來，滿臉凶神惡煞一副要找碴的樣子。當時剛從醫院下班的她心想「剛剛才鋸了幾個胸骨，濺得滿臉是血我會怕你嗎？」，隨即左腳踩煞車右腳催油門，盤算著倘若壯漢再走近一點就要「撞下去」。

隨著吳欣岱催油門的聲音越來越大，壯漢的腳步氣勢就越來越弱，最後在距離她汽車保險桿五公尺的地方回頭了，而她仍不罷休尾隨在壯漢後面跟了好幾個路口。

最後吳欣岱表示，雖然事發當下正值自己年輕氣盛，不過現在回想起來，依然覺得遇到這種事情「也只能這樣幹吧」，「不然要邊被打邊等警察來嗎」？她說當時自己尚未懷孕生子，但假如事情發生在現在，「如果小孩在車上這個油門我也是會踩的」。她的行徑也讓不少網友留言直呼「女漢子」、「剽悍女醫」、「催油門那段覺得超帥」、「原來是被手術刀耽誤的人生」、「雖敬佩勇者無懼，但遇到事情還是打110較安全」。