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澎湖201號縣道鎖港車禍 代步車長者送醫不治

中央社 / 澎湖縣16日電

澎湖201號縣道鎖港農會1超市前路段，今天發生一起電動代步車與砂石車發生擦撞，人車倒地，騎乘電動代步車的95歲莊姓老翁，送醫宣告不治。馬公警方留置砂石車司機釐清肇事原因。

澎湖縣消防局上午8時30分獲報，201號縣道鎖港農會超市前路發生電動代步機車與砂石車發生擦撞，有民眾受傷請求救援。經澎南分隊調派救護車將傷者送三總澎湖分院治，莊姓老翁下午傷重不治。

馬公警方表示，老翁騎乘電動代步機車出外訪友，經201號縣道鎖港農會超市前路段，與王姓砂石車司機同方向發生擦撞，電動代步車被壓在砂石車底，老翁倒趴路旁。

老翁頭部與後腦有撕裂傷，送醫延至下午不治。這起擦撞意外，警方調查疑與砂石車與代步機車的高低落差死角所致，肇事原因由，由警方調查釐清。

澎湖 馬公

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