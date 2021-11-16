新北蘆洲86歲阿嬤棉被起火引火災 是「它」救了一家五口

新北市蘆洲區今天凌晨發生住宅火警，家中86歲阿嬤臥室裡的棉被起火引發火災。消防隊趕抵時，阿嬤和家人已逃出，火勢也迅速被撲滅。事後勘查火場，發現原來家裡有裝住警器，及時警報救了全家人。

這起火警發生於凌晨3時許，蘆洲區中山一路1幢4層舊公寓的2樓冒出火光和濃煙，鄰居急忙打119通報這戶人家共有5口人，還包括1個年邁阿嬤可能受困。

消防局立刻調度大批人車馳援，抵達時發現阿嬤和家人已經逃出，消防隊員迅速射水撲滅火勢，再把輕微嗆傷的老人家和孫兒預防性送醫檢查，現場燃燒面積約1平方公尺侷限在臥室、燃燒棉被等雜物，起火點在床邊插座周圍，原因尚待調查確定。

原來他們家客廳有裝住警器，50歲屋主在睡夢中被尖銳警報聲驚醒，查看發現老人家床上的棉被著火，阿嬤嚇得躲在一旁。屋主立刻喚醒全家人逃生，再用滅火器壓制火勢，消防隊趕抵迅速射水撲滅。

新北市消防局指出，因為住警器，幫助全家人把握火災逃生應變黃金時間，避免傷害擴大，藉此呼籲社會大眾重視居家防火準備，重點包括：

1、住家應加裝「住宅用火災警報器」，於火災發生初期發出警報，而且1顆不夠，客廳、餐廳、臥室、走道等，最好每個空間都裝。透天厝或多隔間住宅，則建議購買「連動式住宅火災警報器」，1顆偵測到火警，全部同時發出警報，全家均能及早應變。 2、火災發生時，應大聲呼叫，讓全家人都知道發生火警，並立即撥打119求救。逃生避難時，切記不可躲在浴室，並謹記「隨手關門」，以便將火勢及濃煙侷限於起火居室，以利人員順利逃生避難。 3、室內裝修時，內部隔間、地板、天花板等裝潢應使用不燃或耐燃材料，且居家應有二個方向以上的逃生避難路線，不可堆放雜物，隨時保持暢通，平時加強熟悉路線，以利逃生。 4、老屋翻新，老舊電線必須更換，才可避免超出負載電流量引發走火。

火勢侷限在阿嬤的床鋪，燃燒棉被等雜物。記者林昭彰／翻攝

消防局認為是家裡的住警器，及時發出警報救了全家人。記者林昭彰／翻攝