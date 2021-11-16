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台61南下高架段車禍 重機騎士死亡大貨車駕駛涉肇逃

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

台北市剛滿51歲陳姓騎士昨天中午騎乘重型機車，從台61快速道往南行駛，行經南下觀音高架段40公里，疑似未注意前方路況，不慎撞上前方吳姓司機駕駛大貨車右後方，陳姓騎士當場摔倒車道命危、重機車頭嚴重毀損，吳姓司機肇事逃逸，陳姓騎士送醫不治，警方將吳姓大貨車司機依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方今天下午率法醫相驗釐清車禍死因。

警方調查，吳姓大貨車司機滿載鋁條等貨物，行駛台61高架道外側南下，陳姓騎士騎乘重型機車從台北沿台61高架道南下行駛，行經台61快速道南下觀音段高架段40公里處，不慎追撞前方吳姓司機駕駛大貨車右後方，陳姓騎士當場摔倒路中重傷，重機毀損、零件滿地，陳傷重送醫不治。

吳姓司機當時未停車肇事逃逸，警方根據路過車輛行車紀錄器查出吳男涉案，將他約談到說明，吳姓司機供稱，他當時未感覺車禍撞擊，誤為是車上貨物未綁牢，並不知道發生車禍，他否認肇事逃逸。陳姓騎士家屬要求檢警釐清車禍肇事原因。

檢警今天下午率法醫進行相驗，檢視陳姓重機騎士行車記錄器，發現陳姓騎士從吳姓司機大貨車後方追撞車禍，相驗車禍撞擊死因，吳姓大貨車司機和陳姓騎士抽血酒測值0，檢方將吳姓大貨車司機車依過失致死及肇事逃逸罪嫌偵辦。

台北市陳姓重機騎士在台61高架道觀音段，與吳姓司機駕駛大貨車撞擊車禍送醫不治，撞擊力強零件散落。記者曾增勳／翻攝
台北市陳姓重機騎士在台61高架道觀音段，與吳姓司機駕駛大貨車撞擊車禍送醫不治，撞擊力強零件散落。記者曾增勳／翻攝
台北市陳姓重機騎士在台61高架道觀音段，與吳姓司機駕駛大貨車撞擊車禍送醫不治，撞擊力強零件散落。記者曾增勳／翻攝
台北市陳姓重機騎士在台61高架道觀音段，與吳姓司機駕駛大貨車撞擊車禍送醫不治，撞擊力強零件散落。記者曾增勳／翻攝
台北市陳姓重機騎士在台61高架道觀音段，與吳姓司機駕駛大貨車（見圖）撞擊車禍送醫不治，撞擊力強零件散落。記者曾增勳／翻攝
台北市陳姓重機騎士在台61高架道觀音段，與吳姓司機駕駛大貨車（見圖）撞擊車禍送醫不治，撞擊力強零件散落。記者曾增勳／翻攝

車禍 重機

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