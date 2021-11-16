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台南路口兩車相撞 小貨車起火駕駛45％燒燙傷送醫急救
台南市柳營區今下午休旅車與小貨車對撞，小貨車起火成廢鐵，小貨車及休旅車駕駛緊急送醫，其中，開小貨車的阿伯身上有約75％燒燙傷，傷勢較嚴重將轉院，警初步調查，休旅車不明原因偏離車道，撞上對向小貨車，肇事原因與責任歸屬深入釐清中。
車禍發生地點在柳營區八翁里南69與南70線路口，台南市消防局119勤務中心下午4點28分獲報，轎車和小貨車對撞事故後，小貨車當場起火燃燒，消防局緊急調派出動下營、六甲、柳營分隊5車10人趕往搶救。
消防隊員下午4點37分趕至時，開小貨車70歲阿伯已自行脫困，休旅車約30歲女駕駛被救出，兩人都被送往柳營奇美醫院急救，陳男送醫發現有75％二度傷燙傷，將轉院救治；女子傷勢穩定留院觀察中。
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