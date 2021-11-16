台南路口兩車相撞 小貨車起火駕駛45％燒燙傷送醫急救

台南市柳營區今下午休旅車與小貨車對撞，小貨車起火成廢鐵，小貨車及休旅車駕駛緊急送醫，其中，開小貨車的阿伯身上有約75％燒燙傷，傷勢較嚴重將轉院，警初步調查，休旅車不明原因偏離車道，撞上對向小貨車，肇事原因與責任歸屬深入釐清中。

車禍發生地點在柳營區八翁里南69與南70線路口，台南市消防局119勤務中心下午4點28分獲報，轎車和小貨車對撞事故後，小貨車當場起火燃燒，消防局緊急調派出動下營、六甲、柳營分隊5車10人趕往搶救。