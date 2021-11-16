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台南路口兩車相撞 小貨車起火駕駛45％燒燙傷送醫急救

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市柳營區今下午休旅車與小貨車對撞，小貨車起火成廢鐵，小貨車及休旅車駕駛緊急送醫，其中，開小貨車的阿伯身上有約75％燒燙傷，傷勢較嚴重將轉院，警初步調查，休旅車不明原因偏離車道，撞上對向小貨車，肇事原因與責任歸屬深入釐清中。

車禍發生地點在柳營區八翁里南69與南70線路口，台南市消防局119勤務中心下午4點28分獲報，轎車和小貨車對撞事故後，小貨車當場起火燃燒，消防局緊急調派出動下營、六甲、柳營分隊5車10人趕往搶救。

消防隊員下午4點37分趕至時，開小貨車70歲阿伯已自行脫困，休旅車約30歲女駕駛被救出，兩人都被送往柳營奇美醫院急救，陳男送醫發現有75％二度傷燙傷，將轉院救治；女子傷勢穩定留院觀察中。

休旅車撞擊失控撞上路旁交通標示左後車輪懸空。圖／讀者提供
休旅車撞擊失控撞上路旁交通標示左後車輪懸空。圖／讀者提供
台南市柳營區今天下午轎車與小貨車對撞，消防隊員出水灌救起火小貨車。圖／讀者提供
台南市柳營區今天下午轎車與小貨車對撞，消防隊員出水灌救起火小貨車。圖／讀者提供
台南市柳營區今天下午轎車與小貨車對撞，消防隊員趕至搶救傷者。圖／讀者提供
台南市柳營區今天下午轎車與小貨車對撞，消防隊員趕至搶救傷者。圖／讀者提供
小貨車燒成廢鐵。圖／讀者提供
小貨車燒成廢鐵。圖／讀者提供

台南 車禍

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