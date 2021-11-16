影／兄弟登台中屋我尾山兄滑落手骨折 弟報警救出送醫

新北市一對蔡姓兄弟今天到台中市挑戰屋我尾山，回程途中65歲蔡兄因地勢濕滑，滑倒跌傷造成頭部外傷流血、左手小指頭疑似骨折，胞弟趕緊打電話向警消求救。消防局於下午2點多接觸傷者，意識清楚，並在助人攙扶下於3點多抵達登山口，由救護車送東勢農民醫院就醫。

台中市消防局指出，今天中午12點多接獲報案，65歲蔡姓男子與弟弟攀爬屋我尾山，下山途中在登山步道麗陽線1.5K處疑山路濕滑，滑倒導致頭部重擊流血、左手小拇指疑似骨折，兄弟倆打電話求救。

消防局派遣谷關及和平分隊，出動消防車輛1輛，救護車2輛，消防人員6名、林務局1名前往搶救。

救難人員在14時24分回報接觸到傷者，傷者意識清楚，頭部有外傷、左手小指疑似骨折，給予包紮止血後，協助傷者下山。15時38分，谷關分隊陳姓小隊長回報，已協助傷者到達登山口，救護車送傷者到東勢農民醫院就醫。