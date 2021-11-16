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影／兄弟登台中屋我尾山兄滑落手骨折 弟報警救出送醫

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

新北市一對蔡姓兄弟今天到台中市挑戰屋我尾山，回程途中65歲蔡兄因地勢濕滑，滑倒跌傷造成頭部外傷流血、左手小指頭疑似骨折，胞弟趕緊打電話向警消求救。消防局於下午2點多接觸傷者，意識清楚，並在助人攙扶下於3點多抵達登山口，由救護車送東勢農民醫院就醫。

台中市消防局指出，今天中午12點多接獲報案，65歲蔡姓男子與弟弟攀爬屋我尾山，下山途中在登山步道麗陽線1.5K處疑山路濕滑，滑倒導致頭部重擊流血、左手小拇指疑似骨折，兄弟倆打電話求救。

消防局派遣谷關及和平分隊，出動消防車輛1輛，救護車2輛，消防人員6名、林務局1名前往搶救。

救難人員在14時24分回報接觸到傷者，傷者意識清楚，頭部有外傷、左手小指疑似骨折，給予包紮止血後，協助傷者下山。15時38分，谷關分隊陳姓小隊長回報，已協助傷者到達登山口，救護車送傷者到東勢農民醫院就醫。

台中市消防局第二救災救護大隊指出，屋我尾山麗陽線1.5K處森林茂密，需要穿越溪谷，該處石頭長滿青苔，相當濕滑，若不熟悉地勢與路況，容易滑倒導致受傷，呼籲山友登山前做足功課，避免憾事發生。

新北市一對蔡姓兄弟，今天到台中市挑戰屋我尾山，回程途中65歲蔡兄滑倒跌傷，台中市消防局派員協助救援下山。圖／讀者提供
新北市一對蔡姓兄弟，今天到台中市挑戰屋我尾山，回程途中65歲蔡兄滑倒跌傷，台中市消防局派員協助救援下山。圖／讀者提供

救護車 骨折 台中市 山友

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