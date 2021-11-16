北海岸防飆、酒駕及暴力案件 連3天擴大臨檢開21張罰單

疫情趨緩，各旅遊景點鬆綁，民眾周末假日出遊多，金山警分局13至15日連續進行防飆取締酒駕、擴大臨檢及噪音車輛專案。共開出18張違規罰單及3張噪音通報單，盤查50車60人，維護民眾安全及防範暴力治安案件發。

北海岸因道路筆直，靠海岸風景優美，晚間常有夜遊車隊，金山警針對轄區競速車輛經常出沒的時段及地點，會同相關單位，共同加強稽查取締危險及噪音駕駛，維護居民安寧及保護用路人安全。

警方針對治安要點實施稽查臨檢，3天下來共查獲毒品危害防制條例2件2人，竊盜罪1件2人等，並取締測照9件、闖紅燈1件、機車行駛禁行機車道、機車逆向行駛、變更車色、變更引擎等交通違規案件8件，通報噪音車3件，共盤查50車60人。

近日多個縣市傳出街頭暴力事件，「棒球隊」頻出沒，金山警分局長林詮峰表示，警政署陳家欽署長對夜間或深夜時段發生改裝車輛或超跑競速行為相當重視，嚴重妨害社區安寧甚或危害民眾生命財產安全；新北市警察局長黃宗仁局長亦多次表示應展現警察強勢守護治安的決心，期有效打擊不法份子氣焰。

金山分局針對轄內易發生滋事案件場所時段，部署適當警力，強力壓制犯罪，將秉持嚴正執法立場，如有危險駕駛等不法行為，從嚴訴究查辦，決不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康