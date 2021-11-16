失業男失聯數日家屬擔心 金門警啟動緊急協尋順利找到人

一名50多歲的李姓台籍工人因為失業多時，心情低落，在本月14日就開始不接家人電話，家人趕緊跨海向警方報案，金城分局受理後一開始僅發動一般協尋，但今天覺得事態嚴重，趕緊啟動緊急協尋，今天終於在接近中午時在慈堤水閘門附近林間發現仰躺呈現虛脫的李姓男子，經緊急送醫後，所幸並無大礙，讓家屬鬆一口氣。

據金城分局指出，日前接到一名台籍李姓婦人報案，指稱她與胞弟電話聯絡時，弟弟表示已失業4月有餘，心情低落，只能藉酒澆愁，電話中並透漏有尋死念頭，李姓婦人非常擔心，趕緊飛來金門，前往弟弟租屋處探望，結果遍尋不著，讓李姓婦人心急如焚，尋求城警協助。

因為李姓男子先前也有多次「失聯」的紀錄，警方剛開始僅發動一般協尋，後來是到租屋處，發現李男的租約已到齊，人也不見，擔憂李男尋短，今天趕緊啟動緊急協尋。

金城分局分局長林英煌第一時間獲報後非常重視，今天指示成立緊急協尋專案小組，上午10點多透過手機基地台定位，過濾環島道路路口監視器，縮小協尋範圍，最終在慈堤水閘門旁停車場發現李姓男子的交通工具。

後來經動員城警警力大規模地毯式搜索，加上地區空拍機玩家議員董森堡及義消李俊龍等人協助以空拍機搜尋，最後由第一組組長呂世注在距離路旁近100公尺林間，人煙罕至的雜草叢生處發現仰躺呈現虛脫的李姓男子，李男渾身酒味，身旁還放置一瓶喝光的高粱酒。

警方呼籲民眾家中如有罹患重病者、自殺之虞者、有被誘拐脅迫之虞者、未滿七歲者或其他重大急迫情事而失蹤，有緊急查尋之必要者，應及早報案，以利展開緊急協尋，爭取黃金搜尋時間，防止不幸案件發生。

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