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影／桃園婦忘拔電動自行車鑰匙 男子偷騎逛街人贓俱獲

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市35歲許姓男子前天行經觀音區中山路二段，看見民宅旁停放一輛電動自行車插著鑰匙，心生歹念趁機發動騎走該自行車，邱姓婦人出門發現自行車遭竊報案，大園警方今天表示，員警調閱監視器發現許男涉案，警方擴大搜尋在距失竊地點約3公里處查獲許男和失竊電動自行車，許男一度否認，員警出示證據才認罪，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

邱姓婦人表示，她前天騎電動自行車到菜市場買菜返家，將電動自行車暫停家門口前，忘記拔走鑰匙，當天再度出門，才發現電動自行車不見，心急如焚向新坡派出所報警處理。

警方表示，員警據報調閱監視器，發現許男擅擅自將電動自行車騎走，警方掌握許嫌衣著、特徵，通報警網攔查，隨後在觀音區中山路、距離竊車地點約3公里外，查獲許男正騎著失竊電動自行車逛街，當場逮捕到案。許男起初矢口否認偷車、辯稱電動自行車是向朋友借用，直到警方出示監視器畫面，許才坦承偷竊犯行。

桃園市許男順手牽羊偷竊民宅插著鑰匙暫停的電動自行車（見圖）逛街，遭警方攔查法辦。圖／警方提供
桃園市許男順手牽羊偷竊民宅插著鑰匙暫停的電動自行車（見圖）逛街，遭警方攔查法辦。圖／警方提供
桃園市許男（右）順手牽羊偷竊民宅插著鑰匙暫停的電動自行車逛街，遭警方攔查法辦。圖／警方提供
桃園市許男（右）順手牽羊偷竊民宅插著鑰匙暫停的電動自行車逛街，遭警方攔查法辦。圖／警方提供

電動自行車 監視器 偷竊 竊盜 桃園

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