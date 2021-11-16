影／桃園婦忘拔電動自行車鑰匙 男子偷騎逛街人贓俱獲

桃園市35歲許姓男子前天行經觀音區中山路二段，看見民宅旁停放一輛電動自行車插著鑰匙，心生歹念趁機發動騎走該自行車，邱姓婦人出門發現自行車遭竊報案，大園警方今天表示，員警調閱監視器發現許男涉案，警方擴大搜尋在距失竊地點約3公里處查獲許男和失竊電動自行車，許男一度否認，員警出示證據才認罪，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

邱姓婦人表示，她前天騎電動自行車到菜市場買菜返家，將電動自行車暫停家門口前，忘記拔走鑰匙，當天再度出門，才發現電動自行車不見，心急如焚向新坡派出所報警處理。