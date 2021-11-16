聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園婦忘拔電動自行車鑰匙 男子偷騎逛街人贓俱獲
桃園市35歲許姓男子前天行經觀音區中山路二段，看見民宅旁停放一輛電動自行車插著鑰匙，心生歹念趁機發動騎走該自行車，邱姓婦人出門發現自行車遭竊報案，大園警方今天表示，員警調閱監視器發現許男涉案，警方擴大搜尋在距失竊地點約3公里處查獲許男和失竊電動自行車，許男一度否認，員警出示證據才認罪，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
邱姓婦人表示，她前天騎電動自行車到菜市場買菜返家，將電動自行車暫停家門口前，忘記拔走鑰匙，當天再度出門，才發現電動自行車不見，心急如焚向新坡派出所報警處理。
警方表示，員警據報調閱監視器，發現許男擅擅自將電動自行車騎走，警方掌握許嫌衣著、特徵，通報警網攔查，隨後在觀音區中山路、距離竊車地點約3公里外，查獲許男正騎著失竊電動自行車逛街，當場逮捕到案。許男起初矢口否認偷車、辯稱電動自行車是向朋友借用，直到警方出示監視器畫面，許才坦承偷竊犯行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言