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變換車道不如意涉逼車 國道警將傳喚貨櫃車司機

中央社 / 新北16日電

曾姓男子昨天上午8時許駕車行經國道1號北向7公里五堵路段時，另一車道的貨櫃車疑因變換車道不如意，竟多次惡意逼車。曾男事後把過程PO上網，警方將傳喚貨櫃車駕駛到案。

國道公路警察局第一公路警察大隊今天的新聞稿指出，曾姓男子15日上午8時許，駕駛自小客車從汐止交流道進入國道1號，在北向7公里五堵路段時行駛於外側車道，內側一部貨櫃車疑似因安全間隔距離不足，想要強行變換至外側車道不成。

曾男雖放慢車速讓貨櫃車超越，但仍讓貨櫃車駕駛心生不滿，開始一連串惡意逼車行為，包括數度阻擋曾男車輛、驟然減速等，曾男為避免衝突，加速超越離去，貨櫃車不死心追上持續逼車。

警方表示，曾男返家後將整個逼車過程的行車記錄器影像貼上網，同時向警方提出檢舉，目前已針對逼車行為依法舉發，另涉及公共危險及強制等罪嫌部分，將通知貨櫃車駕駛到案說明，訊後依法送辦。

車道 國道 警察

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