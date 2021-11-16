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不爽小黃司機突然左轉 北市「激動哥」跳車猛踹車門挨告

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

機車騎士陳姓男子，昨天中午騎車行經台北市延平北路六段與社正路口，疑似不滿計程車李姓司機突然左轉，未禮讓直行車，竟跳下車涉嫌飆罵三字經，還激動的猛踹車門，全案依毀損、公然侮辱罪嫌送辦。

李姓小黃司機沿延平北路6段北向南行駛，欲左轉進入社正路，疑似未禮讓直行車，差點與在延平北路6段南向北直行的機車騎士發生擦撞。

監視器畫面顯示，陳男騎機車載著妻子，差點發生行車擦撞，陳男激動的跳車，衝向計程車以右腳猛踹計程車車門，李姓司機嚇得不斷比劃，後續也下車理論，認為門板遭踹凹陷，要求陳男賠償，現場僵持數分鐘。

警方獲報到場，雙方互相辱罵，但沒有動手毆打，李姓司機提告毀損、公然侮辱罪嫌，全案依法送辦。士林分局呼籲，民眾遇行車糾紛時應該要保持理性，謹記蒐證完備即可報警究辦，無需當下與對方正面衝突，造成不必要之損害，以免得不償失。

機車騎士因計程車突然左轉，竟下車猛踹車門。記者蕭雅娟／翻攝
機車騎士因計程車突然左轉，竟下車猛踹車門。記者蕭雅娟／翻攝

計程車 公然侮辱 機車騎士 監視器

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