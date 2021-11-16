不爽小黃司機突然左轉 北市「激動哥」跳車猛踹車門挨告

機車騎士陳姓男子，昨天中午騎車行經台北市延平北路六段與社正路口，疑似不滿計程車李姓司機突然左轉，未禮讓直行車，竟跳下車涉嫌飆罵三字經，還激動的猛踹車門，全案依毀損、公然侮辱罪嫌送辦。

李姓小黃司機沿延平北路6段北向南行駛，欲左轉進入社正路，疑似未禮讓直行車，差點與在延平北路6段南向北直行的機車騎士發生擦撞。

監視器畫面顯示，陳男騎機車載著妻子，差點發生行車擦撞，陳男激動的跳車，衝向計程車以右腳猛踹計程車車門，李姓司機嚇得不斷比劃，後續也下車理論，認為門板遭踹凹陷，要求陳男賠償，現場僵持數分鐘。