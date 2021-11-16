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超級山老鼠躲在15樓外牆 警方出動雲梯車高空抓人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市一棟大樓昨天深夜停了多輛警車，甚至還出現雲梯車，很多人圍觀以為火警，原來是警方動用雲梯車高空逮捕山老鼠，被捕的11名山老鼠，藏匿在大樓內，其中1人為躲避緝捕，竟爬到高樓的外牆，警方擔心發生意外被迫出動雲梯車抓人，並從屋內吊出數十塊珍貴木材。

斗六市西平路百麗花園大樓昨天深夜23時，出現雲梯車，許多睡夢中的住戶被吵醒，還以為發生火警，相當緊張，有人還準備逃生，後來才知道是警方在抓人，保七總隊、移民署、斗六警分局偵查隊多輛警車將大樓各門口團團包圍，準備登樓抓捕居住在15樓的多名山老鼠，涉嫌偷砍森林珍木。

在警方緝捕行動中，一名山老鼠竟學蜘蛛人爬出15樓的外牆，蹲坐在窗台，有人以為他意圖跳樓輕生，因來不及鋪設氣墊床，且勸告他回頭無效，警方即趕緊通報消防隊出動雲梯車協助救人順便抓人。

警方共逮捕8名逃逸外籍移工、3名本國人，並查扣盜採珍木數十塊，及相關工具證物，目前於警局偵訊中；一名民眾目擊雲梯車高空抓人的過程，他說，這名逃到外牆的山老鼠卡在陽台外的冷氣口縫隙內，躲得進去卻出不來了，進退兩難，又怕摔下樓，嚇得腿發軟，直到雲梯車靠近，才將他救下。

警方表示，昨晚主要是抓捕涉嫌盜採林木的逃逸外勞，沒想到竟有人逃到15樓的外牆，緊張到下不來，只好請雲梯車協助，過程幸好無人受傷，這起違反森林法的相關案情將在偵辦後再統一對外說明。

警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，一被救到地面馬上被捕。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，一被救到地面馬上被捕。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，一被救到地面馬上被捕。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，一被救到地面馬上被捕。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，高空抓人過程被網友拍下。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，高空抓人過程被網友拍下。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，一被救到地面馬上被捕。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，一被救到地面馬上被捕。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，一被救到地面馬上被捕。記者蔡維斌／翻攝
警方動用雲梯車高空抓捕躲在15樓外牆動彈不得的山老鼠，一被救到地面馬上被捕。記者蔡維斌／翻攝

山老鼠 斗六

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