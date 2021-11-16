8旬老嫗跌坐浴室1小時！見警急喊「我想上廁所」

台中張姓老婦(83歲)日前獨自一人在家，竟不小心跌坐在浴室內，又因她左腿義肢鬆動，加上年歲已高，導致她無法站立起來，就跌坐在冰冷地上長達1個小時，直到媳婦下班回家後才發現，立即報請警員到場協助，一同將老嫗扶起，送往醫院檢查。

台中市第一警分局於8日18時許接獲報案，表示有名80多歲的老婦人在西區的住家中，跌坐在浴室爬不起來，需要協助。警方立即派請公益所警員鄭仁銘、林智偉到場，發現張婦跌坐在地爬不起來，左腳義肢脫落在一旁，但神智還相當清楚，她見到警員第一句話就說「我想上廁所！」警員一聽，便趕緊與家屬協力將老婦扶起如廁；初步查看她意識清楚、頭部無明顯外傷及撞擊，但為了保險起見，仍請救護車到場，將老婦送往醫院檢查。

張婦家屬表示，老婦之前因為車禍，導致左腿截肢，需要透過義肢輔助才能行走，平時家人都需要上班，才會留著張婦一人在家，這次才沒注意到她跌坐在地上1小時，但自己一個人又沒辦法將她扶起，才會緊急請報案請警方幫忙，實在很感謝。