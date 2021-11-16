中市醉騎士拒檢撞員警 摔車倒地遭逮
台中市警察局第六分局今天凌晨執行路檢勤務時，1名騎士涉嫌酒駕拒不接受攔檢，並撞及員警致左手擦傷，騎士則摔車倒地遭逮，全案依妨害公務、公共危險罪嫌移送。
在台中市發生宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂轎車而被毆打重傷後引發輿論撻伐，台中市警察局宣布實施「除暴安民專案」，針對易危害治安的場所實施密集性擴大臨（路）檢勤務。
第六分局表示，凌晨1時許在西屯區市政北六路、河南路口執行封閉式路檢勤務時，鍾姓男子（79年次）騎乘機車行經這個路口遇警方攔檢，經員警手持指揮棒示意停車，鍾男拒不減速意圖衝過攔檢點。
警方指出，雖然後方警戒員警見狀上前示意，鍾男仍不停車減速，進而撞上警戒員警致員警左手擦傷，鍾男接著摔車倒地，並波及旁邊臨停的計程車，造成計程車左車殼車損，鍾嫌經實施酒測，酒測值逾0.15mg/l而未達0.25mg/l，全案依妨害公務、傷害及公共危險等罪移送台中地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言