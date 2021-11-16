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中市醉騎士拒檢撞員警 摔車倒地遭逮

中央社 / 台中16日電

台中市警察局第六分局今天凌晨執行路檢勤務時，1名騎士涉嫌酒駕拒不接受攔檢，並撞及員警致左手擦傷，騎士則摔車倒地遭逮，全案依妨害公務、公共危險罪嫌移送。

在台中市發生宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂轎車而被毆打重傷後引發輿論撻伐，台中市警察局宣布實施「除暴安民專案」，針對易危害治安的場所實施密集性擴大臨（路）檢勤務。

第六分局表示，凌晨1時許在西屯區市政北六路、河南路口執行封閉式路檢勤務時，鍾姓男子（79年次）騎乘機車行經這個路口遇警方攔檢，經員警手持指揮棒示意停車，鍾男拒不減速意圖衝過攔檢點。

警方指出，雖然後方警戒員警見狀上前示意，鍾男仍不停車減速，進而撞上警戒員警致員警左手擦傷，鍾男接著摔車倒地，並波及旁邊臨停的計程車，造成計程車左車殼車損，鍾嫌經實施酒測，酒測值逾0.15mg/l而未達0.25mg/l，全案依妨害公務、傷害及公共危險等罪移送台中地檢署偵辦。

台中市 警察 計程車

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