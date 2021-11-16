台中大甲球棒砸車、警逮捕5男 疑警察之子網路留言起糾紛
台中市大甲區上月30日發生4名男子拿球棒狠砸賓士車，所有玻璃都無一倖免，兇狠模樣讓人驚嚇，有網友說怎麼又是台中，也有問「全民瘋棒球嗎？」警方今天逮捕5名嫌犯，查出是車主的兒子在網路與人留言糾紛，他是警察之子，也引起討論，警方低調沒證實。
一名資深警員說，被砸車的女車主是警察之妻，警察的兒子與人糾紛，牽連父母，身為警察的父親已為兒子處理過多次在外問題，他身為警察單位副主管也很無奈。
大甲警分局表示，警方10月31日下午4點接獲陳姓民眾報案，10月30日早上9點45分，她名下車輛停放在大甲區騎樓被毀損，報請警方處理，警方成立專案小組偵辦，初步4名涉案人員到案說明並釐清案情。
案經瞭解，陳姓女車主兒子王姓男子在網路上與洪姓犯嫌發生留言糾紛，洪嫌心生不滿要和王男談判，夥同友人共5人前往王男住家，因聯繫不上王男，洪嫌和朋友持棒球棍毀損王男平時使用的轎車。
大甲分局表示，鑑於台中市近期發生行車糾紛引發鬥毆暴力案件，為防範再次發生，台中市政府警察局全面實施「除暴安民」專案，大甲分局報請台中地方檢察署指揮，今天將洪姓犯嫌等5人全數查緝到案，並查扣作案棒球棍等物，全案訊後依刑法第354條毀損罪，和第150條聚眾鬥毆移請台中地檢署偵辦。
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