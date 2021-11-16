台中大甲球棒砸車、警逮捕5男 疑警察之子網路留言起糾紛

台中市大甲區上月30日發生4名男子拿球棒狠砸賓士車，所有玻璃都無一倖免，兇狠模樣讓人驚嚇，有網友說怎麼又是台中，也有問「全民瘋棒球嗎？」警方今天逮捕5名嫌犯，查出是車主的兒子在網路與人留言糾紛，他是警察之子，也引起討論，警方低調沒證實。

一名資深警員說，被砸車的女車主是警察之妻，警察的兒子與人糾紛，牽連父母，身為警察的父親已為兒子處理過多次在外問題，他身為警察單位副主管也很無奈。

大甲警分局表示，警方10月31日下午4點接獲陳姓民眾報案，10月30日早上9點45分，她名下車輛停放在大甲區騎樓被毀損，報請警方處理，警方成立專案小組偵辦，初步4名涉案人員到案說明並釐清案情。

案經瞭解，陳姓女車主兒子王姓男子在網路上與洪姓犯嫌發生留言糾紛，洪嫌心生不滿要和王男談判，夥同友人共5人前往王男住家，因聯繫不上王男，洪嫌和朋友持棒球棍毀損王男平時使用的轎車。