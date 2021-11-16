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宜蘭三星百坪卡拉OK店突竄火舌濃煙 1男受傷送醫
宜蘭縣三星鄉上將路一段一間卡拉OK店，今天中午12點多發生火警。宜蘭縣政府消防局獲報後，出動一大、三星、羅東、廣興分隊前往救援。
據了解，失火的清洲聯誼社在地經營23年，為一間卡拉OK店，游姓老闆娘和兩名兒子平時住在二樓。今年疫情關係，暫停營業5個月，10月中旬才復業。老闆娘說，卡拉OK店占地100多坪，今年花了30多萬重新裝潢，今天火災不知道損失多少。
卡拉OK店下午2點營業，今天中午12點多突然發生火警，老闆娘趕緊通知員工先行到場。
由於火勢猛烈，兩層樓建築內部不停燃燒，濃濃黑煙直竄天際，消防人員到場佈水線、出動破壞器材救火。現場一名男子送醫，是老闆娘40多歲的兒子。
另外，卡拉OK店旁邊有一間宮廟，失火當下，現場民眾趕緊將3尊神像請出戶外。至於起火原因，有待火調科進一步釐清。
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