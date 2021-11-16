桃園騎士超車擦撞違停貨車 引發連環車禍肇責待釐清

桃園市八德區一名男子昨天早上騎乘機車，要從右側超越前方車輛，結果撞上違停路邊的小貨車倒地，造成後方2輛機車閃避不及追撞，3名騎士均受輕傷，所幸意識清楚無大礙，所有當事人經酒測值皆為零，警方正在調查具體案情，肇事及賠償責任有待釐清。

八德分局初步調查，李姓男子（40歲）昨天早上7時騎機車，由八德區廣福路往八德方向行駛，行經廣福路523號時，疑似為了從右側超越前方車輛，右肩撞上溫姓男子（60歲）違規停放路邊的小貨車，隨即倒地，造成後方2部機車閃避不及追撞。