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屏東男清晨咆哮捶打鐵門 鄰居勸阻、員警安撫都沒用
屏東麟洛50歲葉姓男子今天清晨，在住家內不斷大聲咆哮碰撞鐵門，驚擾附近仍在熟睡的居民，民眾無奈報警並錄影PO網；警方到場後，葉男不願開門仍持續亂吼，過程中，持續了數十分鐘，他的行為才停止。經查葉男非為衛生單位列管對象，將方將對他依社會秩序維護裁罰。
據了解，葉男平時就會在家中咆哮，是鄰居公認的頭痛人物，豈料，今日凌晨4時20分，不斷捶打住家鐵門，還不斷狂吼亂叫，驚擾附近仍在熟睡的居民，也吸引不少人到場圍觀。
盡管有人出言勸阻，員警獲報到場安撫，但葉男脫序行為仍未停歇，直到清晨5時許才停止。經查葉男非為衛生單位列管對象，屏東警分局表示，將連繫家屬瞭解情況，但針對他妨礙安寧事宜，將依社會秩序維護法第72條第3款裁罰。
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