校園工地保全持鐵棍亂揮舞 嚇壞家長學生 已強制送醫

國民黨台北市議員耿葳昨天在市政總質詢時，質疑北市敦化國小施工工地，有男子持鐵棍徘徊，家長憂心學生安全。松山警方今指出，男子為校舍施工的工地保全，案發後經家屬送醫救治，持鐵棍行為涉社會秩序維護法當理由攜帶具有殺傷力之器械，依法函送裁處。

警方今指出，11月4日有名男子沿著學校工地，持鐵棍來回走動，疑似有揮舞情勢，經獲報派警員到場後，調閱監視器發現男子身分是工地保全，拿著工地內的鐵棍沿著學校工地周邊來回走動，無攻擊、跟蹤情事，但其行為涉犯社會秩序維護法第63條，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，依法函送裁處。

台北市議員耿葳昨天質詢，台北市社會安全網破了，有家長送小孩到松山區敦化國小上學，途中遇到身材壯碩中年男子疑拿著鐵棍跟蹤，對方還隨機挑女性，作勢揮鐵棍，家長們反應並提醒放學後勿讓孩子在外逗留。