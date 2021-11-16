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骨董商的家遭竊百萬首飾 警逮同棟樓賊兄弟

聯合報 / 記者林保光／即時報導

王姓男子到弟弟所租大樓房子暫住，發現大樓有位住戶是骨董商，兄弟見骨董商外出，疑合謀闖空門，涉嫌偷走價值上百萬元的珠寶首飾。警方追查多日，查出這對兄弟及王弟的女友涉案，拘捕3人到案，依竊盜罪嫌移送法辦，王姓男子經檢察官聲押獲准。

高雄市警新興分局今天表示，住高雄市前金區市中一路某大樓的骨董拍賣商張姓婦人11月9日下午回家，發現住處大門門鎖遭破壞，自己的臥室及女兒的房間都遭翻箱倒櫃，她放保險箱的珠寶、首飾及現金遭一掃而光，損失上百萬元。

警方據報，調閱大樓及相關監視系統畫面，發現王姓男子（53歲）與弟弟（48歲）及弟弟的劉姓女友（26歲）案發時提著行李外出，形跡可疑。後來查出王曾有多次竊盜前科，弟弟租同棟大樓房子近1年，王到弟弟租處借宿後，張婦住處便遭闖空門，且案發後，3人一同離開大樓，王的弟弟還幫哥哥提行李，懷疑3人涉案。

11月13日警方到王的胞弟租處，搜出張婦失竊的部分珠寶、鑽石、手機、外幣，立即拘捕3人，另查出劉姓女子涉毒品案通緝。王承認涉案，他弟弟否認涉案。王姓男子經檢方聲押獲准，弟弟獲3萬元交保，劉女通緝到案，送監執行。

王姓兄弟涉嫌偷同棟大樓住戶的首飾被捕。記者林保光／翻攝
王姓兄弟涉嫌偷同棟大樓住戶的首飾被捕。記者林保光／翻攝
警方在王的租處，搜出張婦失竊的首飾等物品。記者林保光／翻攝
警方在王的租處，搜出張婦失竊的首飾等物品。記者林保光／翻攝

珠寶 通緝

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