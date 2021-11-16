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幫網友買比特幣可抽佣？ 桃園女因小失大淪詐騙車手

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名女子日前透過網路認識不明男子，對方聲稱若出借帳戶代為購買比特幣，便可從中抽佣，女子不疑有他，前後多次提領50萬元買幣，得手佣金5000元後，昨天又想臨櫃提取70萬元，被銀行、員警察覺攔阻；警方發現匯入帳戶內的款項均是詐騙所得，全案詢後依詐欺罪嫌將她移送法辦。

桃園警分局指出，武陵派出所昨天下午5時30分許獲獲銀行通報，民眾有異常提領狀況，立即派員警趕往瞭解，發現是李姓女子（44歲）準備臨櫃分兩筆提領70多萬元，稱要購買比特幣轉給友人。

員警詢問對方是否給予報酬，女子一開始否認，稱「只是委託」，讓員警察覺有異，追問下得知帳戶內多筆款項都是不知名人士匯入，疑似遇上詐騙集團，經再次追問才終於讓她鬆口。

李姓女子辯稱，自己本月初透過網友認識一名自稱在東南亞工作的華裔「宋醫師」，對方聲稱握有資金，想在台灣投資比特幣，若能夠提供帳戶，將資金提出後代為購買比特幣，便可抽取傭金。

李女稱，由於對方措辭文雅，相信他不會騙人，日前便代為將匯入帳戶內的不明款項分次領出，一次約2至3萬元，合計提領了約50萬元，均拿去合法商家購買比特幣後轉匯至對方指定帳戶，也因此獲得約5000元的報酬，由於不覺有異，便再次依指示前來提領款項。

警方將李姓女子帶回派出所內調查，發現匯入女子帳戶的款項均是詐騙所得，追查後發現來源豐富，有愛情詐騙，也有詐團假扮親戚借錢購物；女子雖聲稱不知已違法，但儼然已成詐團人頭戶，全案依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾勿輕信網路交友，切勿任意提供帳戶、身分資料予他人，以免淪為詐騙集團幫手。

警察局長陳國進至派出所頒獎鼓勵查獲車手同仁。圖／桃園分局提供
警察局長陳國進至派出所頒獎鼓勵查獲車手同仁。圖／桃園分局提供
李姓女子疑似協助詐騙集團將不法所得轉為比特幣匯出，被依詐欺罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
李姓女子疑似協助詐騙集團將不法所得轉為比特幣匯出，被依詐欺罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 比特幣 桃園

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