疫情趨緩白牌車出沒 屏東監理站4個月抓11件
國內疫情趨緩，出遊人潮增加，屏東監理站11月會同屏東縣政府警察局，於白牌車易出沒地區展開聯合稽查，並於屏東縣南州鄉火車站查獲2輛違規車輛，並依公路法規定，舉發各處以10萬元罰鍰，並吊扣白牌車司機駕照及汽車牌照。
屏東監理站統計，今年8月至11月共舉發11件公路法違規營業罰單，取締熱點，包括恆春、枋山、枋寮、潮州、內埔，東港、南州等地，由監理站會同警方不定期、不定點稽查及接獲眾檢舉。
屏東監理站長羅振瑞表示，白牌車出沒載客，使合法運輸業者遭遇排擠，為落實運輸業市場的監管機制，監理站不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站、國內旅遊熱點及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。
屏東監理站指出，若查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人最高處罰鍰50萬元，也提醒違規駕駛人勿存僥倖心態，鼓勵民眾踴躍檢舉不法。
羅振瑞說強調，監理站將會不定期加密排班，持續在違規熱點強力執法，也呼籲，白牌車暗藏乘車風險，民眾勿因貪圖方便搭乘白牌車，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者，才能保障自身安全與權益。
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