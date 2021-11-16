網路投資老師帶你賺大錢？中年大叔險被騙
台南市郭姓中年男子透過網路認識投資理財老師，對方告知郭投資外匯可賺取高額獲利。郭被高獲利心動，到東區銀行解除限定帳戶，籌措60萬元準備匯到指定帳戶。行員查證帳戶資金往來有異，報警及時勸阻，保住他辛苦血汗錢。
南市警一分局東門派出所警員洪詠翔、吳勇進昨天下午1點多，接獲東區某銀行通報，稱有中年男子疑似遭到詐騙，需要警方協助。
警到場了解，48歲郭姓男子透過網路認識一名投資理財老師，並告知目前投資美金、歐元及英磅等外匯可賺取高額獲利。
郭信以為真，未經查證即聽從對方指示至銀行解除限定帳戶，籌措幣60萬元準備大舉獲利。行員查證該帳戶資金往來有異，且警方詳細解說為慣用詐騙伎倆，詐騙集團多藉由網路社群以投資高獲利報酬為誘餌，讓被害人信以為真而投資更多資金後，再銷聲匿跡，導致被害人求償無門。
郭當下恍然大悟，發現自己險遭詐騙，打消提款念頭，保住辛苦血汗積蓄，事後對於員警的熱心協助讚譽有嘉。
警方呼籲，詐騙手法多如牛毛，民眾不可相信網路交友並隨輕易投資。凡是在網路(FB、IG等)上看到或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」都是詐騙，請勿輕易受騙，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，並謹記一聽、二掛、三查證警語，防止自身財產損失。
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