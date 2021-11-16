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影／南州火車站白牌車出沒 監理站查獲2輛各罰10萬元

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣南州鄉火車站常有白牌車出沒違見載客，屏東監理站本月會同縣警察局執行聯合稽查，先後查獲2輛違規載客自用車輛，當場依違反公路法規定舉發，各處10萬元罰鍰，並吊扣白牌車司機駕照及汽車牌照。

屏東監理站長羅振瑞表示，白牌車出沒載客人，使得合法運輸業者遭遇排擠，為落實運輸業市場的監管機制，監理站不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站、國內旅遊熱點及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元。

羅振瑞說，因應疫情趨緩出遊人潮增加，將不定期加密排班持續在違規熱點地區強力執法，也呼籲白牌車暗藏乘車風險，民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者，才能保障自身安全與權益，也歡迎民眾踴躍檢舉，另也提醒違規駕駛人勿存僥倖心態，否則因小失大、得不償失。

屏東縣南州鄉火車站常有白牌車出沒違見載客，屏東監理站本月會同縣警察局執行聯合稽查，分別查獲2輛違規載客自用車輛。記者潘欣中／翻攝
屏東縣南州鄉火車站常有白牌車出沒違見載客，屏東監理站本月會同縣警察局執行聯合稽查，分別查獲2輛違規載客自用車輛。記者潘欣中／翻攝
屏東縣南州鄉火車站常有白牌車出沒違見載客，屏東監理站本月會同縣警察局執行聯合稽查，分別查獲2輛違規載客自用車輛。記者潘欣中／翻攝
屏東縣南州鄉火車站常有白牌車出沒違見載客，屏東監理站本月會同縣警察局執行聯合稽查，分別查獲2輛違規載客自用車輛。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 監理站 駕照

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