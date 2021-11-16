影／南州火車站白牌車出沒 監理站查獲2輛各罰10萬元

屏東縣南州鄉火車站常有白牌車出沒違見載客，屏東監理站本月會同縣警察局執行聯合稽查，先後查獲2輛違規載客自用車輛，當場依違反公路法規定舉發，各處10萬元罰鍰，並吊扣白牌車司機駕照及汽車牌照。

屏東監理站長羅振瑞表示，白牌車出沒載客人，使得合法運輸業者遭遇排擠，為落實運輸業市場的監管機制，監理站不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站、國內旅遊熱點及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元。