苑裡民宅火警距加油站不到100公尺 救出1人嗆傷
苗栗苑裡中山路旁民宅，今晨竄出火舌挾帶大量濃煙，因距加油站不到100公尺，消防隊員不敢掉以輕心，拉出多條水線灌救，約2小時順利撲滅，救出1人嗆傷幸無大礙。
苗栗縣消防局發布訊息指出，清晨5時許接獲通報，苑裡鎮房裡里中山路加油站對面的民宅發生火警，苑裡、通霄和三義分隊人車立即前往，現場為1樓水泥磚造建築、2樓有鐵皮加蓋。
由於屋內堆放大量資源回收物，加上距離加油站不到100公尺，消防隊員不敢掉以輕心，拉出多條水線灌救外，通霄救難協會成員也在加油站附近警戒，並指揮車輛改道。
消防隊員花了大約2個小時順利撲滅火勢，所幸只有1人遭受輕微嗆傷，經過短暫休息已無大礙，不過火舌還波及隔壁住家，燃燒面積大約100平方公尺，有民眾指出，起火點是從民宅前方堆放的雜物開始燃燒，至於詳細起火原因還要進一步調查。
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