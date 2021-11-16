聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／不滿被按喇叭 2男市民高架逼車、亮棒球棍
葉姓男子、吳姓男子日前凌晨開車上市民大道高架道路，不滿遭周姓駕駛按喇叭、閃大燈，二人竟分別逼車、拿出棒球棍作勢攻擊周，周當下趕緊駛離並報警，警方通知二人到案，其辯稱只是想給周警告，警方詢後依恐嚇、妨害自由罪嫌送辦。
警方調查，葉男（18歲）、吳男（18歲）在新北市一間餐廳擔任服務生，二人本月13日凌晨5點多，開車行經市民高架下三重區中華路，遭正切換車道的32歲周姓駕駛按喇叭，葉竟將車開靠近周，坐在後座的吳打開車窗持棒球棍作勢攻擊。
周踩油門加速躲避，才未遭葉、吳攻擊，當下也報案，警方通知葉、吳到案，二嫌辯稱不滿遭周按喇叭，想給周警告，警方依恐嚇、妨害自由罪嫌送辦。
中山分局呼籲，有任何糾紛應妥善溝通，或尋求公正第三方協助，切勿行諸不法手段，警方將秉持毋枉毋縱依法辦理，決不容許有危害治安情況發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言