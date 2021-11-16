影／不滿被按喇叭 2男市民高架逼車、亮棒球棍

葉姓男子、吳姓男子日前凌晨開車上市民大道高架道路，不滿遭周姓駕駛按喇叭、閃大燈，二人竟分別逼車、拿出棒球棍作勢攻擊周，周當下趕緊駛離並報警，警方通知二人到案，其辯稱只是想給周警告，警方詢後依恐嚇、妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，葉男（18歲）、吳男（18歲）在新北市一間餐廳擔任服務生，二人本月13日凌晨5點多，開車行經市民高架下三重區中華路，遭正切換車道的32歲周姓駕駛按喇叭，葉竟將車開靠近周，坐在後座的吳打開車窗持棒球棍作勢攻擊。

周踩油門加速躲避，才未遭葉、吳攻擊，當下也報案，警方通知葉、吳到案，二嫌辯稱不滿遭周按喇叭，想給周警告，警方依恐嚇、妨害自由罪嫌送辦。