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婦人被詐80萬 警方逮獲假檢察官竟只是高二少年

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄葉姓婦人日前接獲詐騙集團電話，指她涉嫌洗錢，需監管帳戶，會有檢察官來取款，她信以為真，一天內兩度到高雄都會公園交付金額共80萬，事後覺得奇怪，告知兒子才驚覺被騙，報警處理。隔天詐騙集團再致電要求交付35萬，葉婦與警方聯手，趁付款時逮捕嫌犯，但對方竟是名高二少年，供稱只是替友人拿東西，賺取3000元車馬薪，警方查出他受雇於詐騙集團，詢後依詐欺案罪送辦。

高雄市楠梓警表示，葉姓婦人11月11日接到詐騙集團電話指稱她涉嫌洗錢，需監管帳戶，若不監管帳戶，被要抓她去關，葉婦嚇壞，因此一日內兩度前往約定地點交款，共交付假檢察官現金80萬元，事後感覺怪異告知兒子，才知道被騙，在兒子陪同下報案，也告知警方對方約隔天還要再取款。

警方將計就計，要葉婦再接獲電話時佯稱答應付款，12日趁假檢察官現身取款時逮人，結果出面取款的是一名念高二的周姓少年，但他否認是詐騙集團成員。但警方查出，他確實受雇於詐騙集團，且翹課從桃園搭高鐵南下高雄取款，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，少年法院裁定責付家長帶回。

葉婦誤信詐騙集團，一天兩度交款80萬，事後驚覺受騙，配合警方在車手取款時，將他逮捕。記者王昭月／翻攝
葉婦誤信詐騙集團，一天兩度交款80萬，事後驚覺受騙，配合警方在車手取款時，將他逮捕。記者王昭月／翻攝
從桃園南下高雄向葉婦取款的周姓少年，被警方當場壓制在地。記者王昭月／翻攝
從桃園南下高雄向葉婦取款的周姓少年，被警方當場壓制在地。記者王昭月／翻攝

詐騙集團 檢察官 詐欺

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