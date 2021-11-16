婦人被詐80萬 警方逮獲假檢察官竟只是高二少年

高雄葉姓婦人日前接獲詐騙集團電話，指她涉嫌洗錢，需監管帳戶，會有檢察官來取款，她信以為真，一天內兩度到高雄都會公園交付金額共80萬，事後覺得奇怪，告知兒子才驚覺被騙，報警處理。隔天詐騙集團再致電要求交付35萬，葉婦與警方聯手，趁付款時逮捕嫌犯，但對方竟是名高二少年，供稱只是替友人拿東西，賺取3000元車馬薪，警方查出他受雇於詐騙集團，詢後依詐欺案罪送辦。

高雄市楠梓警表示，葉姓婦人11月11日接到詐騙集團電話指稱她涉嫌洗錢，需監管帳戶，若不監管帳戶，被要抓她去關，葉婦嚇壞，因此一日內兩度前往約定地點交款，共交付假檢察官現金80萬元，事後感覺怪異告知兒子，才知道被騙，在兒子陪同下報案，也告知警方對方約隔天還要再取款。