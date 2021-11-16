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影／醉騎士闖中警路檢點 犁田撞警員受傷上銬送辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

因近日超跑惡煞逞凶等治安事件，引發社會關注，台中市警局實施「除暴安民專案」，今天凌晨第六警分局西屯所在老虎城商場實施封閉路檢時，鍾姓男子騎機車行經路檢點時，不配合停車，還闖路檢點，但闖越後就「犁田」自摔，警方馬上上銬逮捕，經酒測有酒測值，警詢後依公共危險、妨害公務等罪送辦。

據查，今天凌晨1時許，台中市第六警分局西屯所在西屯區市政北六路、河南路口執行封閉式路檢勤務時，鍾姓男子（31歲）騎機車行經該路口遇警方攔檢，經員警手持指揮棒示意停車，鍾拒不減速衝過。

當時後方警戒員警見狀上前示意停車，鍾仍不減速，進而撞上警戒員警倒地波及旁邊臨停的計程車，造成員警左手擦傷，計程車左車身車損，鍾經實施酒測酒測值超過每公升0.15毫克，全案依妨害公務、傷害及公共危險等罪移送臺中地檢署偵辦。

第六警分局表示，為了穩定台中的治安，已經成立「除暴安民」專案，從11月11日起已經連續執行5天，就是為了讓市民感受警方強力打擊犯罪掃蕩的決心，建立市民對治安的信心。

台中市鍾姓騎士今天凌晨騎機車行經西屯區時，闖路檢點，衝撞警員、波及計程車，鍾酒測值超標，警方依法送辦。圖／讀者提供
台中市鍾姓騎士今天凌晨騎機車行經西屯區時，闖路檢點，衝撞警員、波及計程車，鍾酒測值超標，警方依法送辦。圖／讀者提供
台中市鍾姓騎士今天凌晨騎機車行經西屯區時，闖路檢點，衝撞警員、波及計程車，鍾酒測值超標，警方依法送辦。圖／讀者提供
台中市鍾姓騎士今天凌晨騎機車行經西屯區時，闖路檢點，衝撞警員、波及計程車，鍾酒測值超標，警方依法送辦。圖／讀者提供

酒測 計程車 妨害公務

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