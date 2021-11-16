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影／街頭暖景！機車騎士車禍摔車、路旁工人撐大傘幫擋雨

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

車禍事故影片由讀者提供）

基隆市中正路舊漁會大樓前，日前發生一輛汽車涉嫌違規迴轉時，與一輛直行機車發生車禍，當時紀姓機車騎士倒地不起，救護車尚未到達現場時，下著大雨，附近一家修船廠的工人拿出一把俗稱「500萬」的大雨傘擋雨，直到救護人員到達將騎士送醫，受到民眾稱讚，成為街頭暖心畫面。

交通隊副隊長吳誌權今天說，這起車禍發生在10月8日下午2點半，地點在中正路，鄭姓男子開的汽車在迴轉時與紀姓男子騎的機車發生碰撞，鄭姓男子涉嫌未注意車前車後狀況，肇事責任由警方調查處理中。雙方酒測值都是零。

據指出，車禍發生後，紀姓機車騎士倒在現場無法動彈，傷勢嚴重，當時下著大雨，全身淋濕。在警方和消防局救護人員還未到達時，附近先有一名好心的女子拿出雨傘到馬路上幫忙遮雨。不過雨勢太大，無法擋雨。

這時附近修船廠一名許姓工人，再拿出廠裡一把大雨傘衝出來，幫忙騎士遮雨，在場撐起讓救護人員順利完成包紮作業，相當感人。

許姓工人說，他當時正在工作，聽到碰好大一聲發生車禍，看到一個小姐拿雨傘幫忙遮，但遮不住，他才拿大雨傘出去，幫忙遮雨。他到達時發現騎士的手還卡在車輪下，情況危急。

警方調查，現場鄭姓男子駕駛的汽車涉嫌雙黃線違規迴轉，由舊漁會往市區方向直行的紀姓機車騎士撞上，撞擊力道很大，人車一度卡在車底下。

附近民眾說，肇事路段一旁有自助洗車廠，常有車輛違規跨越雙黃線進進出出，相當危險又常發生車禍，請警方多取締違規迴轉車輛，減少車禍的發生。

街頭暖景！汽車撞倒機車騎士工人撐大傘擋雨感人。圖／讀者提供
街頭暖景！汽車撞倒機車騎士工人撐大傘擋雨感人。圖／讀者提供

車禍 機車騎士

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