裝潢工不滿鄰居行為持扁鍬揮砍 涉犯殺人未遂罪遭重判

屏東吳姓男裝潢工人，因不滿鄰居經常朝他的住家亂丟菸蒂、潑油、丟瓦片等行為，某天趁對方獨自返家，便持扁鍬襲擊，造成胸部鈍傷、撕裂傷，險讓人喪命；經審理，地方法院將吳男依犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年6個月，並沒收扣案的扁鍬。

判決指出，吳男與鄰居關係不睦，也認為洪姓鄰居經常朝他的住處外亂丟菸蒂、潑油、丟瓦片等行為，更懷恨在心；直到今年4月24日下午2時42分，洪男騎車到住處，吳男見他獨自一人，便拿尖柄的農用扁鍬，以正面近距離朝對方上半身猛力揮刺，導致洪男胸部鈍挫傷，以及左胸壁5公分撕裂傷等傷害。

洪男受傷後，吳仍緊追在後，過程中，仍不斷舉起扁鍬，直到對方遠離才停止追趕，送醫搶救後，才保住一命。事後洪男報警，警方循線找到吳男，經監視器比對才坦承涉案。

吳男供稱，懷疑洪男往他的住家丟瓦片及潑油，還帶狗到他汽車車輪胎旁邊及住家門柱尿尿，又不承認，還耍流氓，忍耐對方很久了，才會一時衝動這麼做。