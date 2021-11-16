外送員送餐送到低血糖昏躺路邊 醒後急找警協尋生財包

台中市北區一名蔡姓外送員，13日下午被市民發現倒臥在路邊，警、消獲報到場，將蔡送醫，經診斷是低血糖無礙，但蔡出院後返回案發地點，發現機車、外送包都不在原地，警方調閱車行軌跡，協助蔡找回生財工具，也讓蔡鬆了一口氣。

台中市第二警分局立人所警員陳玫君、劉宇軒在21日晚間9時許獲報，蔡姓男子在北區山西路一帶報案，找不到機車。

警方先聯繫蔡男了解情況，他緊張地向員警透露，他是外送員，當天下午騎車至山西路二段附近送餐點時，因血糖過低暈倒，送醫治療出院後，返回事發地附近都找不到機車，就先行返回西屯區的住家休息，同時撥打電話向警方報案。

蔡姓外送員說，因為低血糖突然昏倒，機車鑰匙未拔，手機、外送包都還在機車上，十分著急自己的生財工具，「如果不見，不知道該怎辦」。

警方立即調閱該部機車車行紀錄，發現機車從蔡男被送醫後就沒有移動過，員警根據他暈倒前的片刻記憶，再到山西路地毯式搜尋，果然在文心路與山西路路口，距蔡男所稱距離約100尺處找到機車及手機、外送包等物品，還好所有物品都原封不動的放在路邊，趕緊聯繫蔡男到現場領回。